В Омской области долю обновленного медицинского автопарка намерены довести до 75-80%

Медавтопарк региона насчитывает порядка 1 тыс. автомобилей

ОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Медицинский автопарк Омской области в ближайшие полгода получит около 100 автомобилей. Как заявил журналистам врио губернатора региона Виталий Хоценко, это позволит довести долю обновленного транспорта до 75-80%.

"Мы обновляем [медицинский] транспорт всех видов, вот очередные 30 автомобилей переданы. В ноябре мы передадим еще 17 автомобилей скорой помощи, в январе-феврале следующего года - еще порядка 40 автомобилей. Так обновим медицинский автопарк на 75-80%", - сказал Хоценко.

Поступившие 30 автомобилей, среди которых 24 УАЗа повышенной проходимости и 6 Lada Granta, распределены между 17 районными больницами. В пресс-службе омского Минздрава ТАСС уточнили, что медицинский автопарк региона насчитывает порядка 1 тыс. автомобилей, доля обновленных единиц транспорта составляет около 65%.

За предыдущие два года медики получили 71 УАЗ и 161 легковой автомобиль. Машины повышенной проходимости особенно актуальны для сибирского региона, где большое количество отдаленных населенных пунктов и длинный период межсезонной распутицы.