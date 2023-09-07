В Петербурге до середины сентября прогнозируют погоду с температурой днем выше 20 градусов

По данным синоптика Александра Колесова, осадков не ожидается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Летняя погода с дневными температурами в пределах +20...+25 градусов установится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 8 сентября до середины месяца. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Сегодня последний более прохладный день с температурой воздуха в Санкт-Петербурге до +20 градусов, а уже с завтрашнего дня температура должна сначала достичь, а потом уже и превышать эту, можно сказать, летнюю отметку. Практически до середины сентября фон температуры воздуха днем в Санкт-Петербурге +20…+25 градусов, да и по Ленинградской области тоже", - написал Колесов.

По его словам, погоду продолжит определять антициклон, но он будет теплым. Вместе с тем, периодически по северу будут проходить атмосферные фронты, и ввиду облачности от них солнца в отдельные дни будет меньше. Осадков при этом не ожидается.