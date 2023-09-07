В Москве 23 сентября состоится закрытие мотосезона

Любители байков проедут колонной от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мотофестиваль по случаю закрытия сезона состоится в Москве 23 сентября. Любители байков проедут колонной по Садовому кольцу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Мы закрываем мотосезон. 23 сентября любители байков проедут колонной от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, всех участников фестиваля ждет насыщенная программа перед началом мотопарада: развлекательные и спортивные мероприятия, выступления каскадеров и популярных артистов", - говорится в сообщении.

Также Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что количество мотоциклистов в столице с каждым годом увеличивается, интерес к мототранспорту продолжает расти". "Именно поэтому задача таких акций - напомнить о правилах дорожного движения и безопасности. Мы будем рады новым участникам, ведь закрытие мотосезона - яркое событие в жизни нашего города. Мы развиваем транспортную сеть и снижаем аварийность на дорогах", - добавил заммэра.