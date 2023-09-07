Более 4,5 тыс. флагов и декоративных конструкций украсили Москву в честь Дня города

В пешеходных зонах столицы установлены арки с живыми цветами и обустроены зоны отдыха с качелями

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы украсили столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который будет отмечаться 9 и 10 сентября. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В общей сложности установили более 4,5 тыс. флагов и декоративных конструкций, они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стало слово "Москва" и цифра 876 - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", - сказал Бирюков.

Он добавил, что в пешеходных зонах столицы установлены арки с живыми цветами, интерактивные конструкции, обустроены зоны отдыха с качелями. На Пушкинской площади разместили инсталляцию из световых букв, которые складываются в слово "Москва". В парке "Зарядье" появилась объемно-декоративная конструкция "С днем рождения, Москва!", на Поклонной горе поставили цифровую стелу с видами столицы и организовали фотовыставку.

"На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили более 1 тыс. поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 9 и 10 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах ряда домов на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы", - уточнил заммэра.

Также в честь праздника автомобильные и самоходные машины городских служб украсили тематическими наклейками.

По словам главы Комплекса городского хозяйства Москвы, дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно путем передекорирования и замены праздничных полотен.