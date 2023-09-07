Кубань за лето приняла на отдых 8 тыс. детей из новых регионов

Всего за летний сезон детские лагеря и санатории Краснодарского края приняли 300 тыс. детей со всей России

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Здравницы Краснодарского края за летний сезон приняли на отдых 8 тыс. детей из регионов, вошедших в состав России по итогам проведения референдумов, что в два раза больше, чем в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве труда и социального развития края.

"В летний период 2023 года в крае оздоровлено 8 тыс. детей из вновь образованных субъектов России. Летом 2022 года в крае отдохнули 4,1 тыс. детей из новых территорий", - сообщили в министерстве.

В общей сложности за лето детские лагеря и санатории Кубани приняли 300 тыс. детей из разных регионов России, сообщал накануне глава региона Вениамин Кондратьев. До конца года планируется принять еще порядка 50 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что в летнем сезоне 2023 года на детскую оздоровительную кампанию направили 2,7 млрд рублей.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России. На Кубани сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники со всей страны. За лето 2022 года детские здравницы Кубани посетили 300 тыс. детей, из них более 100 тыс. - из других регионов России.