В Антрацит из Калмыкии прибыл первый "поезд здоровья"

В город, в частности, приехали кардиологи, хирурги, неврологи, офтальмологи и эндокринологи

ЭЛИСТА, 7 сентября. /ТАСС/. Первая мобильная поликлиника из Калмыкии прибыла для оказания медико-санитарной помощи жителям Антрацита Луганской Народной Республики, над которым Калмыкия взяла шефство для всестороннего содействия в развитии и восстановлении. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев.

"Для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города Антрацит и близлежащих к нему населенных пунктов по поручению главы республики Бату Хасикова от министерства здравоохранения региона в ЛНР прибыл первый "поезд здоровья". Это передвижные медицинский многофункциональный комплекс и флюорографический комплекс, сформированная бригада врачей и специалистов в составе около 30 человек. Главная наша цель - спасение жизни и сохранение здоровья людей", - сказал он.

Среди врачей выездной поликлиники - сотрудники пяти медицинских учреждений региона - кардиологи, хирурги, неврологи, офтальмологи, эндокринологи и другие, которые окажут бесплатную квалифицированную медпомощь как взрослому населению, так и детям. Привезенные реактивы позволят быстро провести все необходимые исследования, такие как общий анализ крови, измерение артериального давления, электрокардиограмма и другие.

"Поезд здоровья" будет находиться в ЛНР в течение двух недель. Из-за военных действий многие пожилые люди долгое время не имели доступа к квалифицированной медицинской помощи. Благодаря "Поезду здоровья" у них появилась возможность обследоваться, получить точный диагноз и правильный курс лечения", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Антраците открылась первая торговая точка с брендовыми калмыцкими экопродуктами, продукция от ведущих предпринимателей региона поставляется жителям города без торговых наценок. Кроме того, среди ближайших задач - восстановление в Антраците многоквартирного жилого дома 1963 года постройки. Капитальный ремонт МКД, в котором проживают 60 человек, с момента ввода в эксплуатацию ни разу не выполнялся.