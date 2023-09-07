В Приморье запустили погодный сайт для Восточного экономического форума

Портал поддерживает русскую и английскую версии

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Сайт с прогнозами погоды для гостей Восточного экономического форума во Владивостоке начал работу, сообщает пресс-служба Приморского гидрометцентра. Здесь будут ежедневно публиковать данные о текущей погоде и прогнозы.

"С целью оперативного и качественного обеспечения официальной гидрометеорологической информацией организаторов и участников форума в период его проведения, а также всех жителей и гостей Владивостока, специалисты Примгидромета уже традиционно разработали специализированный погодный сайт "Восточный экономический форум: погода, климат, экология". На сайте будут ежедневно публиковаться прогнозы погоды по Владивостоку, острову Русский, проливу Босфор Восточный и городу Артем, рядом с которым расположен аэропорт имени Арсеньева", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте можно будет узнать о фактической погоде в местах проведения мероприятий форума и о состоянии окружающей среды во Владивостоке и прилегающих акваторий. Сайт поддерживает русскую и английскую версии. Отдельным блоком на сайте выведут экстренную информацию о прогнозируемых опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях.

Согласно предварительному прогнозу Приморского гидрометцентра, погода во Владивостоке во время проведения Восточного экономического форума 10-13 сентября будет преимущественно без осадков.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.