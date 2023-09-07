В Новосибирском университете экономики и управления создан факультет цифровых технологий

Новая структура объединит кафедры статистики, прикладной информатики и информационных технологий, рассказали в пресс-службе вуза

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Факультет цифровых технологий открылся в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ). В этом году новый факультет принял почти 500 студентов, сообщили в пресс-службе вуза.

"В НГУЭУ создан новый факультет - цифровых технологий (ФЦТ). Новая образовательная структура объединит кафедры статистики, прикладной информатики и информационных технологий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в этом году на факультет поступили 498 студентов, также перешли более 1,6 тыс. студентов кафедры статистики, прикладной информатики и информационных технологий. Действуют магистерские программы. Факультет будет осуществлять подготовку студентов по направлениям: информационные системы и технологии, прикладная информатика, бизнес-информатика, статистика и другие.

По словам ректора университета Павла Новгородова, в ближайшее время предстоит утвердить программу развития факультета, кадровую политику, взаимодействие с работодателями будущих выпускников-специалистов и участие вуза в масштабных проектах IT-отрасли.

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) основан в 1967 году как Новосибирский институт народного хозяйства (НИНХ). Статус университета получил в 2004 году.

Основные направления подготовки - экономика, менеджмент, социология, юриспруденция, экономическая безопасность и другие. В составе НГУЭУ пять факультетов, университетский кампус в центре Новосибирска включает пять учебных корпусов, студенческий бизнес-инкубатор, общежитие, бассейн "Водолей".