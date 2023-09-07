Очередь на границе России с Казахстаном под Челябинском уменьшилась в 10 раз

Ежедневный фактический пропуск в "Бугристом" составляет более 600 грузовиков

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Очередь из автомобилей на пункте пропуска через государственную границу России с Казахстаном "Бугристое" в Челябинской области уменьшилась в 10 раз. Этому способствовало внедрение в начале сентября системы электронного бронирования даты и времени подъезда, сообщил ТАСС заместитель руководителя ФГКУ "Росгранстрой" Иван Беломестнов.

"В настоящее время идет активный режим обкатки системы, как и все новое, не всем эта система нравится. Тем не менее, ситуация нормализуется на глазах, если раньше, до внедрения системы, на подъезде к пункту пропуска ожидало очереди порядка 300 машин - это очередь около 7 км, то сейчас этот показатель снижен в 10 раз - не более 30-40 авто", - сказал собеседник агентства.

В Росгранстрое отметили, что сейчас высокий сезон (а для границы с Казахстаном это август - октябрь). Ежедневный фактический пропуск в "Бугристом" составляет более 600 грузовиков (300 на выезд из России и столько же на въезд), к этому нужно добавить легковой транспорт и автобусы.

Система электронной очереди имеет функцию отмены или переноса бронирования. Если у перевозчика изменились планы, он может скорректировать и свое бронирование. Освободившимся временем сможет воспользоваться другой водитель. Получить доступ к услуге можно не только в электронной системе, но и в терминалах самообслуживания.

По данным "Росгранстроя" пункт пропуска "Бугристое" работает на пределе своих возможностей. Для увеличения пропускной способности Минтранс России и Росгранстрой реализуют проект реконструкции. В настоящее время ведется проектирование, строительство начнется в 2024 году. Пропускная способность пункта увеличится до 4 тыс. транспортных средств, из которых 1,5 тыс. составит грузовой транспорт.