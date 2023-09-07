В Московском зоопарке летом вылупились 11 птенцов фламинго

К концу июля вылупились семь красных и четыре розовых фламинго

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Семь красных и четыре розовых птенца фламинго вылупились в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

"Птенцы фламинго в зоопарке традиционно вылупляются в конце весны и летом. В этом году первое яйцо появилось еще в мае, а птенец вылупился 11 июня. К концу июля всего в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго", - указано в сообщении.

Там отмечается, что у орнитологов зоопарка большой опыт в размножении фламинго: птенцы вылупляются каждый год, а когда вырастают, уезжают в другие зоопарки. Зоологи внимательно следят за подопечными в течение всего процесса гнездования, так как между птицами случаются перепалки. Они могут выкинуть из гнезда чужое или даже случайно свое яйцо.

"Наши орнитологи изучили повадки своих подопечных и не могут допустить того, чтобы кто-то из птенцов пострадал. Снесенные яйца они помещают в инкубаторы, а в вольере заменяют их на муляжи с песком. Перед тем как птенец появится на свет, зоологи возвращают яйцо родителям, в результате те даже не замечают подмены и после вылупления начинают выкармливать своего птенца", - уточнили в пресс-службе.

Уход за птенцами

Первый птенец, который появился на свет в Московском зоопарке в этом году (11 июня), в результате перепалок между сородичами оказался на земле. Рано утром орнитологи увидели, что он сидит в луже под гнездом. Родители пытались его поднять, но не могли.

"Ночью было достаточно прохладно, и зоологи приняли решение взять переохлажденного птенца на выкармливание, потому что оставаться на улице с родителями для него было бы опасно. Это уже не первый случай, когда орнитологи самостоятельно выкармливают птенца фламинго. Благодаря профессиональному уходу птенец поправился, его выходили и вернули в группу", - подчеркнули в зоосаде.

Остальные птенцы подрастают вместе с родителями. Отец и мать в равной степени ухаживают за потомством. "У наших фламинго сезон размножения начинается практически сразу после того, как птицы переселяются в уличный вольер. Пара фламинго вместе строит гнездо из глины. В процессе строительства между птицами случаются перепалки: кому-то может больше понравиться гнездо соседа", - добавили в пресс-службе.

Младшие птенцы уже подросли, но пока они серо-белые. Розовый пигмент появится нескоро: через несколько месяцев они начнут краснеть, но даже через год у них еще будет серый цвет в оперении.

Сейчас группа фламинго живет на Большом пруду. Для них погода на улице пока комфортная. Птенцы растут, крепнут и запасаются энергией на зиму, заключили в зоопарке.