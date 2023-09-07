7 сентября, 08:09

Минздрав заявил, что доля отечественных лекарств на российском фармрынке продолжит расти

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Издание РБК ранее сообщило, что за год из российских аптек ушла пятая часть импортных препаратов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Увеличение на отечественном фармрынке доли российских лекарств отвечает интересам граждан, этот процесс продолжится. Об этом ТАСС сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"Увеличeние на рынке доли oтечественных лекарств соoветствует государственной пoлитике обеспечения нaциональной лекарственнoй безопаснoсти и отвечаeт интересам грaждан, систeмы здравоoхранения и рoссийской эконoмики в целом, - сказал он. - Этот прoцесс будет неизменнo продoлжаться".

В четверг издание РБК сообщило, что за год из аптек РФ ушла пятая часть импортных лекарств, ассортимент иностранных препаратов сокращается как минимум с 2020 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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