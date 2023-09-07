Одной из старейших детских киностудий Новосибирска нашли новое здание

Ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук выразил намерение оказать содействие студии в улучшении материально-технической базы

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Отметившую 50-летний юбилей киностудию Новосибирска "Поиск", которая в 2022 году лишилась помещения, разместят в здании бывшего детского сада в Академгородке. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания региона.

"Поиску" будет предоставлено помещение именно в родном Советском районе, расположенное в бывшем здании муниципального детского сада №304 "Ромашка" на Детском проезде, 17, где воспитанники студии смогут беспрепятственно обучаться тонкостям кинематографии и мультипликации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заксобрания уточнили, что ректор Новосибирского госуниверситета, располагающегося в Академгородке, депутат регионального парламента Михаил Федорук окажет содействие киностудии в улучшении материально-технической базы.

Детская киностудия "Поиск" работает в новосибирском Академгородке с 1973 года. Внутри учреждения действует киношкола, студии мультипликации, изостудия. Работа киностудии получила признание на многочисленных российских и международных фестивалях детского мультипликационного кино, на которых получила более 400 дипломов и призов.

Новосибирская детская киностудия "Поиск", где дети с раннего возраста бесплатно учатся создавать кино и мультфильмы, известна в России и за рубежом. С 2014 по 2022 год студия занимала здание на территории Новосибирского высшего военного командного училища, но была вынуждена покинуть его по требованию Минобороны России. Власти города пытались предоставить студии другие помещения, однако они не соответствовали потребностям и задачам учреждения.