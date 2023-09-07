Ученые 13-й экспедиции Китая по Северному Ледовитому океану достигли Северного полюса

По информации China Daily, исследователи уже приступили к изучению состояния атмосферы, морского льда, водной среды, экосистем и их загрязнителей

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китайские ученые в составе 13-й национальной научной экспедиции по Северному Ледовитому океану на борту полярного ледокола КНР Xuelong 2 успешно достигли Северного полюса. Об этом сообщила газета China Daily.

По ее данным, ученые уже приступили к работам по изучению состояния атмосферы, морского льда, водной среды, экосистем и их загрязнителей. Проект поможет пополнить сведения о природе Северного полюса, лучше понять процессы изменения арктических экосистем и океанских течений, а также экологии Северного Ледовитого океана. Собранные данные также важны китайским специалистам для борьбы с последствиями глобального изменения климата. Деятельность ученых будет сосредоточена в районе центральной части Тихоокеанского арктического региона и хребта Гаккеля, названного в честь известного советского океанографа и руководителя отдела географии НИИ Арктики и Антарктики, участника экспедиции на ледоколе "Челюскин" Якова Гаккеля (1901-1965).

Как отмечает издание, экспедиция, которая проходит в сотрудничестве со специалистами из России и Таиланда, организована Министерством природных ресурсов КНР. Экспедиционная команда отплыла из Шанхая 12 июля. В ходе плавания ученые преодолеют примерно 28,7 тыс. км и в конце сентября вернутся в Китай.

О политике Китая в арктическом регионе

Исследование арктического региона уже долгое время является одним из приоритетных направлений политики КНР. В 1999 году страна приобрела и отремонтировала иностранный ледокол, получивший название Xuelong, а в 2019 начала эксплуатацию первого подобного судна собственной постройки. В 2004 году КНР достигла соглашения с Норвегией о строительстве научно-исследовательской станции "Хуанхэ" на архипелаге Шпицберген.

В опубликованной в 2018 году Белой книге по политике Китая в Арктике было отмечено, что страна "намерена совместно создавать морские торговые пути в регионе" в рамках инициативы "Полярный шелковый путь". В апреле 2023 года Российско-азиатский консорциум арктических исследований (РАКАИ) и Океанологический университет Китая достигли соглашения по развитию арктических проектов в сфере медицины, туризма и эксплуатации Северного морского пути.