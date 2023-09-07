Умер переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов

Ему было 100 лет

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщил ТАСС деятель советского и российского телевидения и радио, журналист, член Союза журналистов России Евгений Широков.

"Да, это действительно так, нашего Энвера не стало", - сказал он.

Широков работал с Мамедовым в общей сложности на протяжении 15 лет, и 8 из них он трудился непосредственно под его руководством. "Я был главным реактором программ для молодежи Центрального телевидения. Общались мы каждый день и не по разу. Человека такой невероятной работоспособности я больше в жизни не встречал. Это человек был удивительной остроты восприятия, что на телевидении чрезвычайно важно. Он умел буквально в секунды уловить главные смыслы или неточности, это феноменальное качество. При огромном пласте ответственности, давившем на него, он всегда сохранял невероятное чувство юмора, умел находить точный язык общения с любыми коллегами. Был строг, но никогда не переходил границ профессиональной этики. На него можно было равняться, таких людей в наше время уже и не встретишь", - рассказал он.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования семье и соратникам легендарного коллеги. "Энвер Мамедов действительно был настоящей легендой советской журналистики и дипломатии. Как переводчик он участвовал в Нюрнбергском процессе он прошел войну, возглавлял информационные агентства и телевидение", - отметил он.

Энвер Мамедов родился 15 августа 1923 года в городе Баку в семье преподавателя . Участвовал в Великой Отечественной войне, потом работал на Нюрнбергском процессе в качестве заместителя начальника бюро переводов в составе советской части международного трибунала. Занимал различные должности в наркомате и затем министерстве иностранных дел. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета СССР.

В 1959-1960 годах Мамедов был главным редактором, первым заместителем начальника Совинформбюро, с 1961 - первый зампред АПН. С 1962 по 1985 год занимал пост первого зампредседателя Гостелерадио СССР.