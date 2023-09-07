Книга рекордов Гиннесса удалила достижения японского продюсера после сексуального скандала

Согласно заявлению справочника, неподобающе оставлять их опубликованными

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Распорядители Книги рекордов Гиннесса удалили со своего сайта страницу о достижениях основателя крупнейшей японской продюсерской компании Джонни Китагавы после скандала, связанного с сексуальной эксплуатацией его подопечных. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Книги рекордов Гиннесса.

"После того, как мы услышали сообщения о недавнем расследовании в отношении покойного Джонни Китагавы, мы решили удалить с нашего сайта его рекорды, поскольку считаем неподобающим оставлять их опубликованными", - говорится в объявлении. Вместе с тем сами рекорды, как отмечается, могут быть отозваны в случае обвинительного решения суда.

Агентство Johnny's, основанное Китагавой, считается монополистом на японском рынке шоу-бизнеса. Под его началом в стране развивались самые популярные группы и исполнители. В начале года британская вещательная корпорация Би-би-си выпустила документальный фильм, где выпускники агентства Johnny's рассказали о сексуальных истязаниях, которым их подвергал глава компании в обмен на организацию успеха на сцене. На пресс-конференции в четверг нынешняя глава компании Джули Кэйко Фудзисима, которая является племянницей умершего в 2019 году Китагавы, признала эти обвинения.

В Книге рекордов Гиннесса числилось три рекорда Китагавы. Так, он был отмечен, как человек, организовавший наибольшее количество концертов (более 8,4 тыс. мероприятий за 10 лет), как продюсер наибольшего числа синглов, вышедших на первое место в национальных чартах (более 200 синглов в японском чарте "Орикон" в период c 1974 по 2010 год), а также как продюсер наибольшего числа исполнителей, пробившихся на первое место в национальных чартах (35 групп).