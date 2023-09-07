В Республике Алтай после жалоб родителей проверят аварийную школу

По словам пресс-секретаря главы региона Михаила Максимова, в школе в 2024 году планируют провести ремонт

ТАСС , 7 сентября. Следственное управление СК России по Республике Алтай организовало проверку после жалоб родителей учеников в интернете о том, что школа села Бийка находится в аварийном состоянии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"По предварительным данным, установлено, что ремонт в школе проведен в 2012 году, однако деревянные стены здания прогнили, потолок может обрушиться. Следственным управлением СК России по Республике Алтай организована процессуальная проверка по сообщению в сети "Интернет" о том, что школа в селе Бийка Турочакского района находится в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

Как сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, в школе планируют провести ремонт по программе модернизации школьных систем образования. Соответствующую заявку уже направили в Минпросвещения России. Если ее одобрят, ремонт проведут в 2024 году. Максимов также отметил, что ремонтные работы проведут и в здании пришкольного интерната. Также планируется оснащение школы современным оборудованием и средствами обучения.

"Планируется, что в ходе капитального ремонта школы будут проведены работы по приведению ветхих конструкций здания в нормативное состояние (ремонт фундамента, цоколя, отмостки, кровли, потолков, междуэтажных перекрытий, полов, окон, дверей, систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, пожаротушения)", - написал Максимов в своем Telegram-канале.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что родители учеников школы села Бийка не пускают своих детей на занятия из-за риска обрушения потолка.

Село Бийка находится в Турочакском районе Республики Алтай и является административным центром Бийкинского сельского поселения, которое находится в горной местности региона. По данным на 2020 год, в селе проживает менее 600 человек.