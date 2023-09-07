Суд Литвы признал нарушение срока рассмотрения просьбы белорусской активистки об убежище

Ольга Карач направляла прошение о предоставлении убежища около года назад

ВИЛЬНЮС, 7 сентября. /ТАСС/. Сроки рассмотрения просьбы активистки белорусской оппозиции Ольги Карач о предоставлении убежища в Литве были нарушены. Такое решение по жалобе гражданки Белоруссии принял Вильнюсский окружной административный суд.

"Рассмотрение заявления в департаменте миграции затянулось почти на год. Это является нарушением закона, который обязывает вынести решение в течение шести месяцев", - говорится в сообщении судебной инстанции.

Суд, однако, отказался присудить Карач, как она того просила, €5 тыс. за моральный ущерб, не найдя для этого достаточных оснований. Департамент миграции обязали лишь к выплате €400 судебных издержек.

Карач находится в Литве уже девять лет. Департамент госбезопасности балтийской республики утверждал в августе, что активистка, обвиняемая Минском в причастности к террористической деятельности, сотрудничала со спецслужбами России. Сама она факт такого сотрудничества отрицает.

Литовская госбезопасность подозревает, что российские разведслужбы могут воспользоваться связями с Карач для деятельности против интересов Литвы. По этой причине, считает госбезопасность, ее присутствие в стране может угрожать интересам нацбезопасности.

Такие лица высылаются из страны, но хотя активистке было отказано в убежище, по гуманитарным соображениям ей выдали новый временный вид на жительство.