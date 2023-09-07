7 сентября, 08:42

Суд Литвы признал нарушение срока рассмотрения просьбы белорусской активистки об убежище

Ольга Карач направляла прошение о предоставлении убежища около года назад

ВИЛЬНЮС, 7 сентября. /ТАСС/. Сроки рассмотрения просьбы активистки белорусской оппозиции Ольги Карач о предоставлении убежища в Литве были нарушены. Такое решение по жалобе гражданки Белоруссии принял Вильнюсский окружной административный суд.

Читайте также
Литва отказала белорусской активистке в убежище, заподозрив ее в связях со спецслужбами РФБелорусская активистка Ольга Карач обжаловала в суде отказ предоставить ей убежище в ЛитвеОбвиненная в связях со спецслужбами РФ белорусская активистка намерена защищать репутацию

"Рассмотрение заявления в департаменте миграции затянулось почти на год. Это является нарушением закона, который обязывает вынести решение в течение шести месяцев", - говорится в сообщении судебной инстанции.

Суд, однако, отказался присудить Карач, как она того просила, €5 тыс. за моральный ущерб, не найдя для этого достаточных оснований. Департамент миграции обязали лишь к выплате €400 судебных издержек.

Карач находится в Литве уже девять лет. Департамент госбезопасности балтийской республики утверждал в августе, что активистка, обвиняемая Минском в причастности к террористической деятельности, сотрудничала со спецслужбами России. Сама она факт такого сотрудничества отрицает.

Литовская госбезопасность подозревает, что российские разведслужбы могут воспользоваться связями с Карач для деятельности против интересов Литвы. По этой причине, считает госбезопасность, ее присутствие в стране может угрожать интересам нацбезопасности.

Такие лица высылаются из страны, но хотя активистке было отказано в убежище, по гуманитарным соображениям ей выдали новый временный вид на жительство. 

Теги:
БелоруссияЛитваРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация