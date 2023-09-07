Москвичи стали на 16% чаще пользоваться городскими услугами в приложении "Моя Москва"

Чаще всего с помощью приложения горожане оплачивали услуги в сервисе "Мои платежи", передавали показания счетчиков воды, проверяли расписание и оценки детей в школе, а также записывались к врачу

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Жители столицы с начала года воспользовались городскими услугами и сервисами в приложении "Моя Москва" около 15 млн раз, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Количество жителей столицы, которые пользуются городскими услугами и сервисами в приложении "Моя Москва", постоянно растет. Только с начала этого года ими воспользовались около 15 млн раз, что почти на 16% больше, чем за аналогичный период 2022-го. <...> Чаще всего с помощью приложения горожане оплачивали услуги в сервисе "Мои платежи", передавали показания счетчиков воды, проверяли расписание и оценки детей в школе, а также записывались к врачу. Только этими сервисами с начала года воспользовались почти 11 млн раз", - говорится в сообщении.

Приложение разработал столичный департамент информационных технологий в 2019 году, его уже скачали более 5,6 млн человек. "В приложении "Моя Москва" собраны все необходимые услуги и сервисы для горожан, а дополнительные функции делают его еще удобнее. Например, москвичам доступна пакетная оплата, что дает возможность совершить несколько платежей в один клик. Голосовой помощник позволяет записаться к врачу, передать показания счетчиков или уточнить расписание занятий в школе. В этом году благодаря участникам проекта "Активный гражданин" у виртуального ассистента появилось имя. Пока он доступен половине пользователей приложения", - значится в публикации.

Отмечается, что горожане все чаще предпочитают не только передавать показания приборов учета или оплачивать счета, но и записываться к врачу, просматривать оценки и расписание ребенка в школе со смартфона. За 4,5 года они воспользовались доступными в "Моей Москве" услугами и сервисами свыше 63,6 млн раз, а ежемесячно приложением пользуется в среднем около 1 млн человек.