Руслана Алханова назначили заместителем начальника ГУПЭ МВД

Он ранее занимал должность министра внутренних дел по Чеченской Республике

ПЯТИГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Генерал-полковник полиции Руслан Алханов назначен заместителем начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России. Ранее он занимал должность министра внутренних дел по Чеченской Республике, говорится в Telegram-канале ГУ МВД по СКФО.

"Начальник главка Сергей Бачурин проинформировал участников совещания о назначении генерал-полковника полиции Руслана Алханова заместителем начальника ГУПЭ МВД России. Бачурин отметил большой личный вклад Руслана Шахаевича как министра внутренних дел по Чеченской Республике в дело борьбы с преступностью, укрепление законности и правопорядка в регионе. Он подчеркнул, что за 18 лет Руслан Алханов сформировал республиканское полицейское ведомство, личный состав которого на высоком профессиональном уровне выполняет возложенные задачи", - говорится в сообщении.

Начальник ГУ МВД России по СКФО отметил высокие личностные качества Алханова и поблагодарил его за совместную работу, а также пожелал успехов в новой должности.