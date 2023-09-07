7 сентября, 09:11
Отставки и назначения

Руслана Алханова назначили заместителем начальника ГУПЭ МВД

Елена Афонина/ ТАСС
Заместитель начальника ГУПЭ МВД РФ Руслан Алханов
© Елена Афонина/ ТАСС

Он ранее занимал должность министра внутренних дел по Чеченской Республике

ПЯТИГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Генерал-полковник полиции Руслан Алханов назначен заместителем начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России. Ранее он занимал должность министра внутренних дел по Чеченской Республике, говорится в Telegram-канале ГУ МВД по СКФО.

"Начальник главка Сергей Бачурин проинформировал участников совещания о назначении генерал-полковника полиции Руслана Алханова заместителем начальника ГУПЭ МВД России. Бачурин отметил большой личный вклад Руслана Шахаевича как министра внутренних дел по Чеченской Республике в дело борьбы с преступностью, укрепление законности и правопорядка в регионе. Он подчеркнул, что за 18 лет Руслан Алханов сформировал республиканское полицейское ведомство, личный состав которого на высоком профессиональном уровне выполняет возложенные задачи", - говорится в сообщении.

Начальник ГУ МВД России по СКФО отметил высокие личностные качества Алханова и поблагодарил его за совместную работу, а также пожелал успехов в новой должности. 

Теги:
РоссияОтставки и назначенияСеверный КавказЧечня
© Информационное агентство ТАСС
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