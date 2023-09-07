Глава Интуриста сообщил, что РФ предлагает операторам КНР лучший продукт для туристов

Увеличение потока туристов из Китая будет происходить постепенно, заявил Александр Мусихин

ПЕКИН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Российские партнеры предлагают туристическим компаниям КНР качественный продукт, который расширяет возможности для выгодных поездок по РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор туроператорской компании "Интурист" Александр Мусихин.

"Туроператорское сообщество России намерено предложить качественный отечественный продукт, который займет достойное место в портфеле предложений китайских отправляющих компаний", - сказал он.

Глава Интуриста напомнил, что после снятия ковидных ограничений в Китае наблюдается всплеск туристических поездок, в том числе и по выездным направлениям. "Начинают, что называется, "обкатываться" восстановленные после пандемии безвизовые поездки тургрупп, а выгодный для китайских туристов валютный курс дает дополнительные многочисленные возможности для путешествий", - уточнил он.

По словам Мусихина, увеличение потока туристов из КНР в Россию будет происходить постепенно. "Естественно, это вопрос не двух дней, а некой перспективы, но ближайшей. Когда речь идет о РФ и Китае, я думаю, изменившаяся ситуация [на международной арене], наоборот, способствует упрощению двусторонних туристических обменов", - подчеркнул он.

Как пояснил генеральный директор, целью его только что завершившейся поездки в КНР было "встретиться со старыми и новыми китайскими отправляющими и принимающими [туристов] компаниями, ознакомиться поближе с китайским продуктом и познакомить Китай с российским, обсудить все детали туристического обмена, включая визовые и языковые".

Китай как альтернатива Европе

Глава Интуриста напомнил, что россиянам теперь непросто путешествовать в страны Евросоюза. "Я бы сказал, Европа перестала быть для нас "зоной комфорта", к которой мы все привыкли: неудобная, "не прямая" и, как следствие, дорогая авиаперевозка, визовые сложности. Китай - это как раз то направление, которое может в какой-то степени заменить европейское", - уточнил глава компании.

Мусихин выразил уверенность, что спрос на туристические поездки из России в КНР будет возрастать. "Впереди осенне-зимний период - это как раз сезон Юго-Восточной Азии, а также Китая", - добавил он.

Руководитель Интуриста выразил уверенность, что контакты между российскими туристическими компаниями и их "целевой аудиторией" в Китае будут увеличиваться. "Мы были в Китайской палате по туризму, наметили пути сотрудничества. Думаю, что в ближайшие два месяца мы сформулируем совместные [с китайской стороной] планы и будем двигаться, - уточнил он. - Здесь речь идет не только о туризме, но и об образовательных программах, о возможных взаимных инвестициях".

Он также отметил, что китайские предприниматели имеют возможность инвестировать в готовый отельный бизнес на территории России, в том числе благодаря уходу из РФ некоторых зарубежных компаний. "Прежде всего уход западных гостиничных брендов из России дает дополнительные возможности тем же китайским бизнесменам не только строить новые отели, но и инвестировать в уже готовый бизнес, в реконструкцию объектов"- подчеркнул он.

По словам Мусихина, такие возможности "вызывают у китайских партнеров интерес". Как он уточнил, в нынешней ситуации "есть безгранично много новых перспектив, которые позволят развивать взаимный туризм".