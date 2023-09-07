На площадке Московского урбанфорума в "Лужниках" проведут квиз ко Дню города

Викторина состоит из 15 заданий, в том числе о первых упоминаниях города в исторических документах, древних площадях и памятниках столицы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Гости павильона "Цифровые технологии Москвы" на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в спорткомплексе "Лужники" 9 сентября смогут поучаствовать в квизе ко Дню города, который столица отметит в эти выходные. Об этом сообщается на сайте мэра столице.

"9 сентября посетителей павильона "Цифровые технологии Москвы" в "Лужниках" приглашают познакомиться с увлекательными маршрутами и опциями портала "Узнай Москву", а также пройти квиз, посвященный Дню города. Гостям предстоит вспомнить историю Москвы, а также узнать больше об архитектурных памятниках и традициях. Самые активные участники игры получат призы от столичных департаментов информационных технологий и культурного наследия. Мероприятия пройдут в рамках Московского урбанистического форума", - говорится в сообщении.

Всего викторина состоит из 15 заданий, в том числе о первых упоминаниях города в исторических документах, древних площадях и памятниках столицы. "Один из вопросов касается традиционного новогоднего блюда - салата оливье, который был придуман французским шеф-поваром Люсьеном Оливье именно в Москве. Другой связан с интересным и необычным строением - павильоном "Грот", построенным на территории музея-усадьбы "Кусково" в середине XVIII века", - следует из публикации.

Отмечается, что также в павильоне работает VR-кинотеатр, где гости могут надеть очки виртуальной реальности и отправиться в путешествия вместе с проектом "Узнай Москву". Они увидят, как с течением времени менялись территории Тверской улицы, парка "Зарядье", Северного речного вокзала и ВДНХ, прогуляются по крышам Москвы и гостинице "Националь".

МУФ открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой, в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023 и генеральным информационным партнером мероприятия "День города Москвы 2023".