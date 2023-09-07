Минцифры запустило портал "Я в России" для жителей новых регионов

Глава ведомства Максут Шадаев пояснил, что это отдельное окно для жителей новых регионов, основная задача которого - помочь определиться им с порядком получения тех или иных услуг

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ запустило на базе "Госуслуг" портал "Я в России" для жителей новых регионов РФ. Об этом в ходе совещания о реализации народной программы партии "Единая Россия" в новых регионах сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Сегодня мы запустили и открыли доступ к порталу, который реализован у нас в рамках единого портала "Госуслуг". Называется портал "Я в России", - сказал министр.

Он пояснил, что это отдельное окно для жителей новых регионов, основная задача которого помочь определиться им с порядком получения тех или иных услуг.

По словам Шадаева, фактически этот портал является базой знаний, которая позволяет в пошаговом режиме понять, что нужно сделать для того, чтобы получить основные популярные услуги. "Мы это называем жизненными ситуациями - у нас сейчас на портале уже 32 жизненные ситуации подробно в таком формате описаны, 16 услуг федеральных уже доступны, адаптированы для жителей новых регионов. Это как раз те ситуации, которые самые популярные", - пояснил министр.

По его словам, до конца 2023 года планируется вывести еще 20 популярных жизненных ситуаций, 14 онлайн-услуг.

Как рассказал Шадаев, на портал выведена база волонтеров, планируется прорабатывать дополнительно возможность реализации сервисов, связанных с помощью гражданам, волонтерством. "То есть нам, как кажется, очень большой спрос на горизонтальное взаимодействие, для того, чтобы эта площадка стала социальной платформой, <...> чтобы жители новых регионов могли помогать друг другу, жители "старых" регионов могли помогать жителям новых регионов. Нам кажется, что такой опыт - он для портала услуг будет новым, нам кажется, что это имеет очень большие перспективы", - заключил глава Минцифры.