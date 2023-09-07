В нескольких регионах Сибири прогнозируют ночные заморозки

По данным региональных УГМС и ЦГМС, они продлятся до 10-12 сентября

ТОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха опустится ниже нуля ночью в Омской, Томской, Новосибирской, Иркутских областях, а также в Алтайском крае, сообщили в региональных УГМС и ЦГМС.

"С 8 по 12 сентября по [Томской] области ожидаются ночью при прояснениях заморозки от 0 до -2 градусов", - сообщается на сайте регионального ЦГМС.

По данным Иркутского УГМС, 8-10 сентября температура воздуха ночью в области может опуститься до -7 градусов. В Алтайском крае до 10 сентября возможны заморозки на почве до -2 градусов. Заморозки от 0 до -2 градусов также ожидаются и в Новосибирской области, где на этой неделе прошла гроза с градом, ставшая причиной подтопления дорог и обрыва ЛЭП.

В Омской области сохранятся ночные заморозки в приземном слое до -5 градусов, сообщило Обь-Иртышское УГМС. Они продлятся минимум до 10 сентября. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, раннее похолодание стало причиной роста пожаров из-за неправильной эксплуатации электронагревательных приборов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года их количество выросло более чем в три раза - до 35 возгораний.