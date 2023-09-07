В Петербурге второй день происходят сбои при оплате стоянки на платной парковке

На время технических неполадок фиксацию нарушений приостановили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Технические сбои второй день подряд происходят в Петербурге при оплате стоянки в зоне платной парковки, причины устанавливаются. Поминутная оплата второго часа парковки заработала в городе с 1 сентября, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

"Вниманию автомобилистов! Наблюдаются технические сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки. На время неполадок автомобили парковочной инспекции приостановили фиксацию. Причины сбоя выясняются. Как только система заработает, мы сразу же вас проинформируем. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщается в Telegram-канале центра управления парковками Санкт-Петербурга.

Накануне в городе уже наблюдался подобный сбой, однако специалистам удалось устранить его в течение нескольких часов. На время неполадок штрафы петербуржцам пообещали не начислять.

С 1 сентября в Петербурге официально заработала поминутная оплата стоянки в зоне платной парковки, начиная со второго часа. Для транспортных средств (А, М) стоимость составляет 0,65 рублей, для транспортных средств категории В - 1,67 рублей, а для транспорта иных категорий - 3,3 рубля. Также появилась возможность оплаты наличными средствами и поминутная компенсация неиспользованного времени со второго часа.

Зона платной парковки в Центральном районе начала действовать на 56 улицах с 1 июля 2022 года от Невского проспекта до Звенигородской улицы и от Фонтанки до Обводного канала, там организовали около 4 тыс. парковочных мест. С 1 сентября 2022 года платная парковка заработала на улицах, расположенных в границах "Дворцового округа" и "Муниципального округа №78". Обустроили более 3 тыс. парковочных мест, в том числе 300 мест для размещения автомобилей инвалидов. Зона платной парковки в Петроградском районе заработала с 1 июля 2023 года. Платное парковочное пространство обустроили на 141 улице и разделили на 6 парковочных зон, расположенных в границах существующих в районе муниципальных округов: "Посадский", "Кронверское", "Введенский", "Аптекарский остров", "Петровский", "Чкаловское". Всего обустроили около 10 тыс. машино-мест, из которых не менее 10% предназначены для машин инвалидов и перевозящих их лиц.