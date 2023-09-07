На Дальнем Востоке до конца года намерены утилизировать 51 затонувшее судно

В 2024 году в ДФО планируют поднять 213 затонувших кораблей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 50 судов, которые затонули на Дальнем Востоке, поднимут и утилизируют до конца года в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Федеральный проект заработает с 1 октября, он комплексный. Первое - поднимаем затонувшие корабли в акваториях Дальнего Востока. Мы уже по факту сегодня с руководителями регионов выполнили работы, 78 кораблей утилизированы и до конца года еще 51 судно тоже будет утилизировано", - сообщил Козлов телеканалу "Россия-24".

Кроме того, при реализации федерального проекта идет консервация брошенных скважин и ликвидация объектов накопленного вреда.

"Чтобы не ждать административную процедуру, потому что закон заработает с 1 октября, наши коллеги вышли и уже 600 объектов проверили. После того как мы составим приоритезацию, наиболее вредные, которые влияют на здоровье человека, будут ликвидированы в первую очередь. Деньги мы планируем брать из окрашенных экологических платежей, этот механизм вступил в силу в 2022 году. Теперь все суммы по экоплатежам и штрафам идут напрямую на экологическую повестку, а не растворяются в бюджетах разных уровней. Мы в консолидированном бюджете по субъектам видим объем возможностей наших примерно на 14 млрд рублей", - добавил министр.

В проекте "Генеральная уборка" участвуют Камчатка, Чукотка, Якутия, Магаданская и Сахалинская области, Хабаровский и Приморский края. До конца 2024 года в Дальневосточном федеральном округе планируют поднять 213 затонувших кораблей. На эти цели до конца 2024 года направят около 1 млрд рублей.