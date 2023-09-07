Кабмин направил первые средства на организацию онкопомощи в новых регионах

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в новых субъектах идет ремонт зданий, помещений, заключаются контракты на поставку оборудования

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в текущем году направило первые средства на совершенствование инфраструктуры для онкобольных в новых регионах. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В этом году первые средства федеральным правительством направлены на совершенствование инфраструктуры, в том числе на онкологическую помощь. Это - первые шаги. Для нас принципиально важно, чтобы уровень оказания медицинской помощи был во всех субъектах на самом высоком уровне и не позволял иметь диагностические и лечебные провалы", - заявил он на форуме "Инновационная онкология".

По словам министра, в новых субъектах сейчас идет ремонт зданий, помещений, заключаются контракты на поставку оборудования.

Мурашко также отметил, что в России на 14% снизилась одногодичная летальность онкобольных. По результатам 2022 года фиксировался один из самых высоких показателей по ранней диагностике онкозаболеваний, он составил более 59%. Также на 7% увеличилась пятилетняя выживаемость. Смертность от злокачественных новообразований снизилась более чем на 5,6% в сравнении с периодом до начала модернизации российской онкологической службы, уточнил Мурашко. В целом, врачи ежегодно выявляют чуть более 600 тыс. новых случаев онкозаболеваний, под диспансерным наблюдением находятся 4 млн россиян, заметил он.