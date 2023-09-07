Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой "Центр"

Военная операция на Украине

Командующий группировкой "Центр" в зоне СВО Андрей Мордвичев

Командующий группировкой "Центр" в зоне СВО Андрей Мордвичев

Звание генерал-лейтенанта также присвоили начальнику Главного автобронетанкового управления министерства обороны Александру Шестакову

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой войск "Центр" в зоне спецоперации Андрею Мордвичеву. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить воинские звания генерал-полковника: <...> Мордвичеву Андрею Николаевичу", - говорится в тексте указа.

Также документом звание генерал-полковника присваивается командующему 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Геннадию Анашкину, звание генерал-лейтенанта - начальнику Главного автобронетанкового управления министерства обороны Александру Шестакову