Белорусские военные поисковики с начала года обнаружили останки более тысячи жертв войны

В ходе полевых поисковых работ найдено 28 единиц стрелкового оружия, 5 боевых наград, почти 700 взрывоопасных предметов, рассказал министр обороны республики Виктор Хренин

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 52-го отдельного поискового батальона Вооруженных сил Белоруссии с начала года обнаружили останки более тысячи военнослужащих и гражданских лиц, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.

"В текущем году поисковая деятельность активно продолжается. Воинами-поисковиками отработано сегодня 110 поисковых объектов, обнаружены останки более 780 военнослужащих и 270 жертв войны, установлены сведения о 40 из них. В ходе проведения полевых поисковых работ обнаружено 28 единиц стрелкового оружия, 5 боевых наград, почти 700 взрывоопасных предметов", - сказал министр в ходе посещения в урочище Уручье под Минском установленных в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа ранее неизвестных мест массового убийства и захоронения мирных жителей и военнопленных в годы Великой Отечественной войны.

Хренин напомнил, что в рамках взаимодействия с Генеральной прокуратурой по уголовному делу о геноциде силами 52-го батальона в 2022 году было отработано 105 поисковых объектов, извлечены останки более 2 000 погибших, установлено 120 имен, обнаружено более 1 000 взрывоопасных предметов. Глава оборонного ведомства отметил, что батальон является уникальным подразделением, которое на протяжении 27 лет занимается работой, обеспечивающей сохранение исторической памяти.

"Военнослужащие батальона понимают, какую важную работу они делают. Если это необходимо, мы продлеваем сроки поискового периода, в прошлом году было принято решение увеличить штат батальона. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства происходивших в годы войны событий. Борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной", - заявил министр обороны Белоруссии.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 тыс. свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников. Несколько стран отказали в оказании такой помощи Минску, по данным которого, могут быть живы более 400 лиц, причастных к геноциду белорусского народа в годы войны. По оценке генерального прокурора республики Андрея Шведа, следователям необходимо осмотреть еще около 200 мест массового уничтожения людей в годы войны, а полное расследование дела о геноциде белорусского народа займет еще пять - семь лет.