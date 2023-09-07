Кириенко и Пасечник открыли в Луганске первый в новых регионах центр Росмолодежи

Первый заместитель руководителя администрации президента подчеркнул, что в центре также будут размещены волонтерские штабы, российское движение детей и молодежи "Движение первых"

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Первый в новых регионах центр Росмолодежи открыт в Луганске в ЛНР. На церемонии открытия присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы региона Леонид Пасечник.

"От всей души поздравляем вас с тем, что в Луганске открылся этот замечательный дом молодежи. Уже сегодня в доме молодежи уникальные пространства для творчества, науки, для работы с школьных, детских организаций, студенческих организаций. Во многих молодежных центрах в стране бывал, мало городов в России, в которых есть такой центр молодежи. Такие центры будут во всех регионах Донбасса и Новороссии, но первый из них создан здесь, в Луганске", - сказал Кириенко.

Кириенко подчеркнул, что в центре также будут размещены волонтерские штабы, российское движение детей и молодежи "Движение первых". "Здесь и музей "Россия - моя история". Его уникальность в том, что при очень современной системе подачи примерно десять минут нужно, чтобы полностью поменять экспозицию. Сейчас одна эпоха, вышли, выпили чашку чая, заходишь - через десять минут это другой музей, уже про другую историческую эпоху", - сказал Кириенко.

Пасечник отметил, что этого события очень долго ждали жители Луганска и добавил, что ранее в республике подобного пространства для молодежи еще не было.

Центр был построен силами московских специалистов. Он оснащен рядом аудиторий для занятий, отдельный этаж выделен под масштабный мультимедийный музей.