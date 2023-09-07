Ко Дню города в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ пройдут фотовыставка и световые шоу

В павильоне для всех желающих 8 сентября с 10:30 до 15:00 будут проводиться экскурсии

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Экскурсии, фотовыставку и светотехнические шоу подготовили в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ ко Дню города, который отметят в столице в эти выходные. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В пятницу, 8 сентября, в павильоне для всех желающих каждые полчаса с 10:30 до 15:00 будут проводиться экскурсии. Любой посетитель сможет принять участие в экскурсионной программе без предварительной регистрации. В этот день можно посмотреть на любимый город с высоты птичьего полета, узнать, как развивалась Москва и ознакомиться с техническими возможностями макета. 9 и 10 сентября для гостей будут транслироваться светотехнические шоу каждые полчаса: "Я шагаю по Москве", "Мегаполис Москва", "Лучший город земли", "Архитектурные стили Москвы", "История Москвы", "Московские окна", "Вселенная Москва" и "Времена года", - говорится в сообщении.

Также 9 сентября в павильоне откроется фотовыставка, посвященная 170-летию со дня рождения инженера, архитектора, изобретателя и ученого Владимира Шухова. "Выставка расскажет посетителям не только биографию Шухова, но и познакомит с основными сферами деятельности, в направлении которых работал инженер, а также ознакомит с оставленным наследием Шухова в Москве, стране и за рубежом", - добавили в пресс-службе.

В этом году столица отмечает 876-й день рождения. Празднование Дня города состоится 9 и 10 сентября. Мероприятия будут организованы во всех округах и районах Москвы.

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