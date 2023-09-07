Регионы-шефы намерены построить в ЛНР кадетский корпус и отремонтировать 92 школы

До конца 2023 года в республике также планируют провести ремонт в 42 детсадах

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Регионы России, взявшие шефство над городами и районами Луганской Народной Республики, до конца 2023 года построят на новой территории кадетский корпус, отремонтируют 42 детских сада и 92 школы. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник на совещании, посвященном развитию новых регионов.

"33 региона России взяли шефство над Луганской Народной Республикой, с их помощью Луганщина кардинально меняет свой облик. До [конца] 2023 года в планах восстановить, отремонтировать и построить 42 детских сада и 92 школы, также запланировано строительство кадетского корпуса. Будут созданы научно-исследовательские лаборатории, укрепиться их кадровой потенциал, региональные университеты станут локомотивами технологического и социально-экономического развития", - сказал он.

Пасечник рассказал, что до конца 2023 года в ЛНР отремонтируют и оснастят 42 объекта здравоохранения, построят семь фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, а также восстановят и оснастят медоборудованием два лечебных учреждения. "Будут созданы и поддержаны муниципальные учреждение культуры: дома культуры, музеи, школы искусств, библиотеки и другое. К 2024 году будет создано не менее девяти мобильных библиотек, приобретено не менее 20 автоклубов", - сообщил он.

По его словам, к 2025 году в регионе планируют восстановить и построить 13 объектов спортивной инфраструктуры, создать 11 физкультурно-оздоровительных комплексов, а также оснастить 24 учреждения новым спортивным оборудованием и инвентарем. Всего за период 2023-2025 годов регионы-шефы планируют выполнить ремонтно-восстановительные работы на 3 630 объектах.