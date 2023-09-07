Собянин заявил, что 500 тыс. жителей Москвы нашли работу с помощью службы занятости

В частности, мэр города отметил, что каждый пятый соискатель, получивший работу через службу занятости, - старше 50 лет

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Около 500 тыс. жителей Москвы смогли найти работу с помощью службы занятости с начала 2019 года, найти подходящие вакансии можно во флагманских центрах "Моя работа". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Полмиллиона москвичей нашли работу при поддержке службы занятости с начала 2019 года. Четыре года назад мы провели ее реформу - стали индивидуально подходить к потребностям и талантам каждого соискателя", - написал Собянин.

По его словам, особое внимание уделили кандидатам, которым сложнее других найти работу: людям старшего возраста, женщинам с детьми и молодежи.

Ситуация стала меняться: 40% из числа трудоустроенных в 2023 году - молодые специалисты; каждый пятый соискатель, получивший работу через службу занятости, - старше 50 лет; доля трудоустроенных матерей в этом году превышает 17% - это каждый шестой соискатель, перечислил мэр.

"Найти подходящие вакансии можно во флагманских центрах "Моя работа", специализированном центре "Моя карьера" или в территориальных офисах трудоустройства", - заключил Собянин.