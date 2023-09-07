Пасечник считает, что портал "Я в России" облегчит взаимодействие жителей ЛНР с властью

По словам врио главы республики, у людей появится адресный инструмент, к которому им будет удобно обращаться по любому вопросу

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Портал "Я в России" наладит взаимодействие между органами власти и жителями Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в ходе совещания, посвященного развитию новых регионов.

"Что касается портала "Я в России" - он, конечно же, облегчит взаимодействие органов власти с нашими гражданами, поможет поддерживать постоянную связь, чтобы каждый житель республики чувствовал нашу заботу и поддержку. У людей появится адресный инструмент, к которому им удобно будет обращаться по любому вопросу", - сказал он.

Портал "Я в России" реализован в рамках единого портала госуслуг. Это отдельное окно для жителей новых регионов, основная задача - помочь определиться им с порядком получения тех или иных услуг.