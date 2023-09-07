Школьники стали чаще выбирать естественно-научные направления на олимпиадах

Число участников увеличивается на 10% каждый год, сообщила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Естественно-научные направления за последние два года стали более распространенными среди школьников на олимпиадах, число участников увеличивается на 10% каждый год. Об этом сообщила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева.

"За последние годы популярностью стали пользоваться больше естественно-научные направления, и [количество] участников из года в год растет, примерно на 10% каждый год идет за последние два года прирост", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной абсолютной победе сборной России на 35-й Международной олимпиаде по информатике, а также проведению первого Всероссийского классного часа RuCode по искусственному интеллекту, приуроченного ко Дню программиста 13 сентября.

Также Тимофеева добавила, что в этом году российские школьники в международных олимпиадах взяли 31 медаль из 31 возможной. Из них 22 золотых, 8 серебряных и одну бронзовую. "В прошлом году 43 медали из 43 возможных, мы думаем, что в этом году лучше выступим в качестве золотых медалей, у нас будет их больше. У нас олимпиада осталась еще юниорская, и олимпиада по астрономии", - уточнила она.

По ее словам, иностранные сборные на международных олимпиадах с уважением относятся к участникам из России.

"Наши тренеры, когда приезжают с соревнований, все отмечают, что к российской сборной относятся с очень большим уважением все абсолютно тренерские команды практически, за редким исключением. И ребята дружелюбно настроены, понимают и уважают российские сборные. Негатива со стороны других участников не отмечали", - пояснила Тимофеева.