В Омске открыли реконструированный участок выездной трассы в сторону Новосибирска

Его расширили до четырех полос

ОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Участок выездной трассы Омск - Нижняя Омка в сторону Новосибирска, на котором жители города постоянно попадали в пробки, открылся после реконструкции и расширения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

"Сегодня после реконструкции открыли 6 км трассы, ведущей в сторону Новосибирской области. Этот участок постоянно работал в режиме перегрузки: пробки не исчезали ни в будни, ни в выходные. Чтобы уменьшить аварии, установили барьеры. При поддержке председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина нам удалось заместить часть областного финансирования в реконструкцию дороги на федеральные средства, и мы вместе с правительством России этот участок сдаем, как и было обещано, в сентябре", - написал Хоценко.

Эта дорога соединяет Омск с Калачинским, Кормиловским, Горьковским и Нижнеомским районами и обеспечивает выход на федеральную трассу "Иртыш" в направлении Новосибирска. Реконструированный отрезок стал первым участком региональных дорог, который расширили до четырех полос. Его также оборудовали ограждением, разделяющим поток, установили систему освещения и остановочные комплексы, нанесли разметку.

Хоценко подчеркнул, что работы на этой трассе продолжатся и в 2024 году. "Наша следующая задача - сделать более чем 20-километровый выезд из Омска четырехполосным, освещенным и безопасным", - отметил он. В 2024 году планируют реконструировать 7 км дороги в направлении Новосибирска и около 4 км трассы в сторону Омска.

В июле в рамках Всероссийского форума малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны" Хоценко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным попросил поддержать проект расширения и реконструкции этого отрезка трассы. Премьер-министр поручил выделить на завершение проекта 300 млн рублей. Освободившиеся средства регион направил на улично-дорожную сеть Омска и оборудованию переходов к каждой школе Омска по технологии Росатома.