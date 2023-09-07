В Крыму в национализированном здании "Меджлиса" планируют разместить музыкальную школу

В республике также объявят конкурсы по продаже национализированных объектов, вырученные средства от которых направят на поддержку СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Национализированное в Симферополе здание запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" передали в собственность городской администрации, там временно разместят детскую музыкальную школу, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Здание, ранее принадлежавшее запрещенной в Российской Федерации экстремистской организации "Меджлис", передано администрации города Симферополя, и в нем временно разместится детская музыкальная школа", - говорится в сообщении.

Аксенов добавил, что скоро пройдут два конкурса по продаже национализированных объектов, вырученные средства от которых направят на поддержку специальной военной операции и других "вопросов на благо российского Крыма".

Национализация

Госсовет Крыма 24 мая расширил перечень национализированного имущества иностранных граждан и государств, поддерживающих киевский режим. В список вошли дополнительно 57 позиций, в том числе винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым", торговые площади "Скай плаза" в Ялте, сельхозпредприятие в Ленинском районе "Семисотка и компания".