Мурашко сообщил, что фармкомпании РФ выпускают широкую линейку препаратов для онкобольных

По словам министра здравоохранения, в российских учреждениях разрабатывают новые подходы к лекарственной терапии онкобольных

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские фармкомпании активно включились в производство препаратов для онкологических больных и выпускают широкую линейку. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Отечественные фармпроизводители очень активно включились и выпускают на сегодняшний день большую линейку препаратов [для онкобольных], которые позволяют нам снижать цену", - сказал он на форуме "Инновационная онкология".

Мурашко заметил, что в российских учреждениях разрабатывают новые подходы к лекарственной терапии онкобольных. В четверг он также посетил новый радиологический корпус для пациентов с онкологическими заболеваниями в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России. По словам министра, этот блок является одним из высокотехнологичных подразделений онкоцентра. Корпус, как сказал журналистам Мурашко, включает в себя не только циклотроны для синтеза изотопов, подразделения для изготовления радиофармацевтических препаратов, но и лабораторию для контроля качества.