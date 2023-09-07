7 сентября, 10:37

Мурашко сообщил, что фармкомпании РФ выпускают широкую линейку препаратов для онкобольных

По словам министра здравоохранения, в российских учреждениях разрабатывают новые подходы к лекарственной терапии онкобольных

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские фармкомпании активно включились в производство препаратов для онкологических больных и выпускают широкую линейку. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Отечественные фармпроизводители очень активно включились и выпускают на сегодняшний день большую линейку препаратов [для онкобольных], которые позволяют нам снижать цену", - сказал он на форуме "Инновационная онкология".

Мурашко заметил, что в российских учреждениях разрабатывают новые подходы к лекарственной терапии онкобольных. В четверг он также посетил новый радиологический корпус для пациентов с онкологическими заболеваниями в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России. По словам министра, этот блок является одним из высокотехнологичных подразделений онкоцентра. Корпус, как сказал журналистам Мурашко, включает в себя не только циклотроны для синтеза изотопов, подразделения для изготовления радиофармацевтических препаратов, но и лабораторию для контроля качества. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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