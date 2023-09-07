Под Минском обнаружили останки без вести пропавшего в 1942 году под Ржевом россиянина

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что также нашли останки уроженца Узбекистана

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Белорусские поисковики в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны обнаружили на месте массового захоронения жертв войны в урочище под Минском останки военнослужащих - уроженцев Узбекистана и России. Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, посещая ранее неизвестные места массового убийства и захоронения мирных жителей и военнопленных в урочище Уручье Минского района.

"В этом месте [фамилии] двух военнослужащих установлены по жетонам. Один - это уроженец Узбекистана, второй - уроженец Российской Федерации. Что касается россиянина, то известно, что он призывался в сентябре 1941 года и числится без вести пропавшим под Ржевом в феврале 1942 года. То есть немцы привозили военнопленных с театра военных действий и здесь уничтожали", - отметил генпрокурор.

Он проинформировал, что "сведения переданы узбекской и российской сторонам".

Швед сказал, что "по сведениям акта чрезвычайной комиссии 1944 года было установлено уничтожение свыше 57 тыс. человек (в урочище Уручье под Минском - прим. ТАСС)". "Это в самих ямах-могилах. Мы нашли еще шесть ям-могил. В среднем в одной яме-могиле останки от 1 до 8 тыс. людей", - отметил генпрокурор Белоруссии.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 тыс. свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников. Несколько стран отказали в оказании такой помощи Минску, по данным которого могут быть живы более 400 лиц, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны.