7 сентября, 11:04

В Ростове-на-Дону восстановили электроснабжение, нарушенное в домах после падения БПЛА

Специалисты провели ремонт поврежденного электрощита на улице Пушкинской

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону восстановили электроснабжение, которое было нарушено в 20 домах в результате повреждения электрощита после падения БПЛА. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

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"Ремонт поврежденного электрощита на улице Пушкинской завершен. Во все 20 домов свет дан", - написал Логвиненко.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что системы ПВО в Ростове-на-Дону сбили два БПЛА, один упал за городом в западной части, второй - в центре. В результате повреждены фасады трех зданий и несколько автомобилей, было нарушено электроснабжение в 20 домах. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. В границах домов по улице Пушкинской, №39, 41, 42, где проживают около 100 человек, ввели режим ЧС. 

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