Кириенко сообщил, что в Луганске планируют выставить трофейную натовскую технику

Выставка формируется около здания центра Росмолодежи, которое открыли 7 сентября

ЛУГАНСК, 7 сентября. / ТАСС/. Образцы российской военной техники и трофейная техника Вооруженных сил Украины, в том числе поставленная странами НАТО, войдут в экспозицию возле здания центра Росмолодежи в Луганске, сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Уже формируется выставка военной техники. Здесь будет российская военная техника, и здесь в качестве примера стоит трофейная техника. В том числе, сюда будет привозиться потихоньку, Минобороны уже соответствующее решение приняло, здесь будет еще трофейная западная техника, которую поставляют страны НАТО", - сказал Кириенко.

Выставка формируется около здания центра Росмолодежи, которое было открыто 7 сентября. Пока на ней представлены только образцы техники ВС Украины советского производства.