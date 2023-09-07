7 сентября, 11:01
Военная операция на Украине

Кириенко сообщил, что в Луганске планируют выставить трофейную натовскую технику

Выставка формируется около здания центра Росмолодежи, которое открыли 7 сентября

ЛУГАНСК, 7 сентября. / ТАСС/. Образцы российской военной техники и трофейная техника Вооруженных сил Украины, в том числе поставленная странами НАТО, войдут в экспозицию возле здания центра Росмолодежи в Луганске, сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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"Уже формируется выставка военной техники. Здесь будет российская военная техника, и здесь в качестве примера стоит трофейная техника. В том числе, сюда будет привозиться потихоньку, Минобороны уже соответствующее решение приняло, здесь будет еще трофейная западная техника, которую поставляют страны НАТО", - сказал Кириенко.

Выставка формируется около здания центра Росмолодежи, которое было открыто 7 сентября. Пока на ней представлены только образцы техники ВС Украины советского производства. 

Теги:
РоссияКириенко, Сергей ВладиленовичВоенная операция на Украине
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