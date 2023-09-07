Дочь Митволя сообщила, что похитившая деньги со счетов в ОАЭ не работала у него

Полиция ранее сообщала, что деньги со счетов экс-замглавы Росприроднадзора похитила его бухгалтер, она задержана

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Женщина, похитившая 136 млн рублей со счетов экс-замглавы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя в ОАЭ, никогда не была знакома с ним или его семьей и не работала у него. Об этом ТАСС сообщила дочь Митволя Алиса.

"Эта женщина нам не знакома, она у нас похитила деньги. Я узнала ее имя только от сотрудников банка, мы никогда в жизни не слышали ее фамилии. Она никогда не была бухгалтером, никакого отношения к нашей семье не имеет", - сказала она.

По словам дочери Митволя, с мая ей угрожают неизвестные, требуя деньги. "Незнакомцы. Сказали, что меня заказали, потому что я лезу в эту историю. Просили $50 тыс., чтобы меня не убивали. Я понимаю, что это может быть просто вымогательство, но за мной ведется слежка, меня фотографируют, я не знаю, кто это делает", - добавила она.

Ранее сообщалось о том, что в Ярославской области задержана бывший бухгалтер экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, похитившая по поддельным документам с его счетов в ОАЭ 136 млн рублей. В МВД подтвердили факт задержания и хищения крупной суммы денег, но не уточнили личности задержанной.

Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Позднее мера пресечения была заменена на домашний арест. Он признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке.