В Буркина-Фасо пригрозили закрыть радиостанции, занимающиеся "враждебной пропагандой"

Президент страны Ибрагим Траоре уточнил, что речь идет о западных и местных СМИ, придерживающихся "проимпериалистических позиций"

ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Буркина-Фасо заявили о намерении закрыть все радиостанции этой западноафриканской страны, уличенные во "враждебной пропаганде". Речь идет о западных и местных СМИ, придерживающихся "проимпериалистических позиций", сообщил президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.

"Мы собираемся закрыть все радиостанции, занимающиеся пропагандой, возвеличивающие противника, разжигающие конфликты, - цитирует его портал Burkina 24. - Правительство страны, находящейся в состоянии войны, не может терпеть тех, кто действует на руку противника. Речь идет не только о западных радиостанциях, но и о местных, которые действуют в том же проимпералистическом духе, мы их закроем".

Группа военных во главе с Траоре совершила 30 сентября 2022 года государственный переворот в Буркина-Фасо, сместив подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны. Созванное военными Национальное собрание 14 октября единогласно назначило Траоре президентом переходного периода. Он принял присягу в качестве главы государства 21 октября.

Буркина-Фасо в последние годы сталкивается с тяжелейшим кризисом безопасности, на территории страны активно действуют исламистские группировки. В начале января Буркина-Фасо разорвала соглашение с Парижем в области обороны, на основе которого на территории африканской страны находился французский контингент спецназа численностью до 400 военных. 19 февраля страну покинули французские военнослужащие, которые находились там с 2009 года. 1 марта правительство Буркина-Фасо денонсировало военное соглашение с Францией, которое было подписано более 60 лет назад.