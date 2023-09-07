Минздрав сообщил, что регистрация препарата-дженерика не нарушает патент

Компания AstraZeneca ранее подала в Арбитражный суд Москвы заявление к Минздраву о признании незаконным решения о регистрации аналога онкопрепарата осимертиниб

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Подготовка к регистрации и регистрация воспроизведенного препарата или так называемого дженерика не нарушает патент на оригинал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России, комментируя иск AstraZeneca к министерству.

В четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что компания AstraZeneca подала в Арбитражный суд Москвы заявление к Минздраву о признании незаконным решения о регистрации аналога онкопрепарата осимертиниб. Третье лицо в споре - компания "Аксельфарм", зарегистрировавшая дженерик в мае 2023 года.

"В соответствии с позицией Высшего Арбитражного суда Российской Федерации действия с целью подготовки к регистрации и регистрации воспроизведенного лекарственного препарата не является нарушением патента", - заявили в пресс-службе.