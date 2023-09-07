7 сентября, 11:15

В поселке Самарской области объявили карантин из-за бешенства

На территории населенного пункта, в частности, запретили проводить ярмарки

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. В Самарской области ввели карантин по бешенству в поселке городского типа Суходол в Сергиевском районе, следует из постановления губернатора региона Дмитрия Азарова.

"Определить территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Сергиевский, городское поселение Суходол, поселок городского типа Суходол, улица Железнодорожная, дом №36, эпизоотическим очагом по бешенству животных", - говорится в постановлении. Территория в радиусе 3 км от поселка является неблагополучным пунктом по бешенству животных.

Территорию очага нельзя посещать посторонним лицам, в поселок нельзя ввозить восприимчивых к заболеванию животных. Кроме того, в очаге запрещается лечить больных восприимчивых животных и охотиться на них, перемещать или перегруппировать их.

На территории неблагополучного пункта запретили проводить ярмарки, выставки и иные мероприятия, на которых перемещают и собирают вместе восприимчивых к бешенству животных. Также в постановлении вводится запрет на отлов диких восприимчивых к бешенству животных для вывоза в зоопарки.

Карантин могут отменить через 60 дней после проведения всех необходимых карантинных мер и уничтожения последнего зараженного или подозреваемого в заражении животного.

Бешенство - опасная для человека и животных болезнь, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и приводящая к летальному исходу. Заражение происходит при укусе больного животного через слюну. 

Теги:
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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