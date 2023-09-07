В Госдуму внесли законопроект об оценке работы чиновников на портале госуслуг

Согласно документу, предусматривается в том числе отставка при низких рейтингах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в палату парламента законопроект о ежегодной оценке качества работы чиновников на портале "Госуслуги", согласно которому предусматривается в том числе их отставка при низких рейтингах. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предусмотрены в закон "О государственной гражданской службе РФ". В частности, предлагается дополнить его новой статьей, по которой "ежегодно избиратели, жизнедеятельность которых затрагивает работа руководителя государственного органа субъекта РФ или муниципального образования, имеют право оценить эффективность его деятельности с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" при тайном голосовании".

Предполагается, что порядок такого голосования определит правительство РФ. Еще одно положение законопроекта предусматривает, что руководитель государственного органа субъекта РФ или муниципального образования отстраняется от должности в случае негативной оценки избирателей два раза подряд.

Даванков пояснил, что оценки могут выставляться по десятибалльной шкале, а поводом для отставки может послужить результат ниже пяти баллов. "Так мы без лишних расходов на новые выборы получим постоянный механизм обратной связи", - сказал парламентарий, слова которого приводит пресс-служба фракции.