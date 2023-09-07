В одном из районов Приамурья все школы переведут на дистанционное обучение из-за непогоды

По прогнозу Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, активный западный циклон принесет ливни и порывы ветра 27 м/с

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Школы Магдагачинского района в Амурской области переведут на дистанционное обучение из-за сильных дождей и ветра с порывами до 27 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципалитета.

"Согласно распоряжения главы Магдагачинского района в связи с неблагоприятным прогнозом, во избежание несчастных случаев 8 сентября все школы района переводятся на обучение с применением дистанционных технологий", - говорится в сообщении. По данным местной администрации, в районе работает 13 школ.

По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, 8 сентября через северные районы Приамурья пройдет активный западный циклон, который принесет ливни. Больше всего осадков выпадет в Сковородинском, Тындинском, Селемджинском, Зейском и Магдагачинском районах. Также по всему региону прогнозируют усиление ветра с порывами до 27 м/с.

В центре предупреждают о вероятном увеличении количества аварий на объектах жизнеобеспечения, обрывах линий электропередач, срывов рекламных щитов, повреждении кровли домов, падении крупных деревьев и веток, рисках увеличения дорожно-транспортных происшествий. Также возможен подъем уровней воды на малых реках с выходом на пойму.

Все экстренные службы области находятся в режиме повышенной готовности для ликвидации возможных последствий в период прохождения циклона.