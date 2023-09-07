Россия и Таджикистан совместно разработают стандарты подготовки специалистов по туризму

Это первое подобное соглашение АНО "Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства" с организацией из страны СНГ

ДУШАНБЕ, 7 сентября. /ТАСС/. Организации России и Таджикистана совместно разработают профессиональные стандарты для подготовки специалистов в сфере туризма, которые в дальнейшем будут предложены для внедрения в странах СНГ. Соглашение об этом заключено на международном форуме "Новый этап сотрудничества государств - участников СНГ в сфере туризма" в Душанбе.

Документ подписан между российским АНО "Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства" и госпредприятием Таджикистана "Информационный центр туристических услуг". "Смысл соглашения заключается в том, чтобы гармонизировать требования к подготовке кадров. Мы решили, что мы выработаем собственные нормативные документы, профессиональные стандарты, которые будут регулировать качество подготовки кадров", - сказала ТАСС после подписания соглашения директор российского центра Елена Васильева.

Она отметила, что это первое подобное соглашение российского центра с организацией из страны СНГ. По ее словам, применять стандарты будут при обучении в вузах, техникумах, а также в программах дополнительного образования. Планируется, что это позволит выпускнику профильного учебного заведения в любой стране СНГ устроиться на работу в сфере туризма в другом государстве Содружества.

Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства действует в Санкт-Петербурге с 2022 года. Это единственный в России профильный центр международного уровня, задачи которого - поддержать отрасль гостеприимства, повысить ее конкурентоспособность, поднять уровень образования в туристической сфере и помочь уже сформировавшимся специалистам освоить новые методы работы.

Туристический форум в Душанбе проходит 7-8 сентября, в нем участвуют представители туристической индустрии, а также органов власти стран Содружества. Темами панельных сессий форума стали создание совместных туристических продуктов, цифровизация туристических услуг, а также развитие туристических кластеров. Также в рамках форума планируется открытие выставки "Душанбе - туристический город".