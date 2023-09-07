В Великом Устюге прогнозируют увеличение турпотока до 600 тыс. человек к 2025-2026 годам

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, формируется мастер-план развития вотчины Деда Мороза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Туристический поток на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге возрастет с 350 тыс. человек до 600 тыс. досрочно, уже в 2025-2026 годах. Это будет достигнуто благодаря улучшенной транспортной доступности вотчины, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании совета при полномочном представителе президента России в Северо-Западном федеральном округе по вопросам развития туризма и турпроекта "Серебряное ожерелье России".

Изначально планировалось увеличить поток туристов к Деду Морозу до 600 тыс. к 2030 году.

"Мы увеличили площадь вотчины Деда Мороза в три раза, до 150 га, и сейчас формируем мастер-план. С открытием нового аэропорта, с передачей дороги на Великий Устюг в федеральную собственность мы обеспечим транспортную доступность [вотчины]. Совместно с РЖД мы запустили мультимодальные перевозки, поезда выходного дня, ежедневные поезда в высокий туристический сезон, и количество туристов на вотчине Деда Мороза растет стремительно. Задачу поднять число туристов с 350 [тыс.] до 600 тыс., я думаю, мы выполним буквально к 2025-2026 годам", - сказал Кувшинников.

По его словам, сейчас формируется мастер-план развития вотчины Деда Мороза, завершить его планируется совместно с АО "Корпорация Туризм. РФ". "Инвесторы уже готовы создать там крупнейший развлекательный парк по типу европейских парков. И нам по завершении мастер-плана вместе с госкорпорацией необходимо создать проект, войти в череду проектов, которые сегодня презентовали", - добавил губернатор.

Великий Устюг в Вологодской области - один из наиболее привлекательных для туристов городов благодаря вотчине Деда Мороза. За 24 года с момента ее создания было вложено более 7 млрд рублей. Создано множество туристических объектов, в том числе тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, дом моды Деда Мороза, зоосад - филиал Московского зоопарка.