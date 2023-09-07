В Нови-Саде торжественно открылся Центр открытого образования на русском языке

Центр расположился в гимназии "Йован Йованович Змай"

БЕЛГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. В сербском городе Нови-Сад состоялась торжественная церемония открытия Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Образовательный центр открылся в гимназии "Йован Йованович Змай". На торжественной церемонии с приветственной речью выступил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, присутствовали также представители сербского министерства образования, сотрудники Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде, журналисты.

"Сейчас мы постоянно ощущаем, что русский язык в Сербии становится все более и более интересен. Русский язык соответствует, что называется, социальным потребностям", - подчеркнул Боцан-Харченко в приветственной речи, добавив, что открытие центра является шагом вперед и определяет новую фазу изучения русского языка в Сербии.

Центр создан по инициативе Министерства образования Российской Федерации. Координатором его деятельности с российской стороны является Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого. В его задачи будет входить просветительская деятельность на русском языке с целью более близкого знакомства сербской общественности с российской культурой и наукой. В рамках деятельности центра планируется открытие бесплатных курсов изучения русского языка для взрослых и детей с возможностью получения сертификата о знании языка по итогам тестирования после обучения.