В Подмосковье с начала года ликвидировали свыше 200 опасных троп

Несанкционированные подходы к железнодорожным путям выявили и устранили в 25 городских округах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 200 несанкционированных проходов к железнодорожным путям ликвидировали в Московской области с начала текущего года, работы провели в 25 городских округах. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Подмосковье с начала года на железной дороге ликвидировали более 200 несанкционированных проходов к железнодорожным путям. <…> Перекрытие подходов осуществляется в рамках мероприятий по снижению смертельных случаев на железной дороге в регионе", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что несанкционированные подходы выявили и устранили в 25 городских округах, среди них Балашиха, Химки, Шатура и другие. Больше всего "опасных троп" к железнодорожным путям ликвидировали в Люберцах - 27 троп.

Отмечается, что для повышения безопасности в регионе строят разноуровневые и одноуровневые пешеходные переходы, а также выкапывают специальные рвы и высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают.

В ведомстве добавили, что с начала года в Подмосковье зафиксировано 120 смертельных случаев на железной дороге, из них свыше 50 случаев произошло на несанкционированных переходах.

"Минтранс Подмосковья призывает быть внимательными и использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, при переходе снимать наушники и не отвлекаться на телефон. Напомним, что за нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.